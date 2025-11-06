Глава КХЛ Морозов считает 900 шайб Овечкина достижением для России и НХЛ

Нападающий "Вашингтона" первым добрался до этой отметки в регулярных чемпионатах НХЛ

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. 900 шайб российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в регулярных чемпионатах является достижением как для России, так и для Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

"Это огромное достижение для России, для всего мира, для НХЛ. Это наша легенда - наше все. Гордимся, радуемся за него, желаем только успехов, удачи, здоровья, чтобы травмы не подводили. И, конечно, желаем еще выше поднимать планку, дойти до 1 000 голов с учетом плей-офф", - сказал Морозов.

В сезоне-2024/25 Овечкин обошел канадского нападающего Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Заброшенная шайба в матче против "Сент-Луиса" стала для россиянина 977-й (в регулярных чемпионатах и плей-офф). По этому показателю лидирует Гретцки с 1 016 голами.

