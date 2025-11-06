Энциклопедия "Рувики" и РПЛ создадут базу знаний о российском футболе

В "Рувики" появится раздел "Энциклопедия российского футбола"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) и интернет-энциклопедия "Рувики" подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международного форума "Россия - спортивная держава" в Самаре. Цель партнерства - объединить усилия для создания достоверной и обновляемой базы знаний о российском футболе, сообщили ТАСС в пресс-службе интернет-платформы.

"В "Рувики" появится раздел - "Энциклопедия российского футбола", где будут собраны все сведения об истории, клубах, турнирах и рекордах, связанных с Российской премьер-лигой. Материалы будут регулярно обновляться при участии представителей клубных сообществ и проходить экспертную проверку РПЛ", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Рувики" - современная российская интернет-энциклопедия. Проект объявлен на РИФ-2023. Главные ценности площадки: удобство, открытость, технологичность, достоверность информации. В энциклопедии внедрен искусственный интеллект, который позволяет формулировать точный ответ на запрос пользователя, пересказывать его в разных стилях и углубляться в тему.

"Футбол - часть культурного кода страны. Создание открытой энциклопедии про РПЛ поможет популяризировать игру, сохранить память о ее лучших моментах и передать эти знания будущим поколениям", - сказал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

Российская премьер-лига (РПЛ) - главная профессиональная футбольная лига России, основанная в 2001 году. Организует чемпионат России по футболу и объединяет ведущие клубы страны. РПЛ активно развивает инфраструктуру, повышает уровень соревнований и популяризирует футбол среди широких слоев населения. "Совместно с Российской премьер-лигой мы хотим сформировать структурированный и проверенный массив знаний о футболе в России. Такой подход позволит объединить усилия профессионального сообщества и энциклопедии для сохранения спортивной истории страны", - отметил заместитель гендиректора "Рувики" Илья Петрунин.