В НХЛ назвали огромным достижением 900-ю шайбу Овечкина

Россиянин первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин © Scott Taetsch/ Getty Images

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли считает огромным достижением 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ российским нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным. Об этом Дэйли сообщил ТАСС.

В ночь на четверг Овечкин первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче с "Сент-Луисом" (6:1).

"900 голов за карьеру - это огромное достижение. Несомненно, он является лучшим бомбардиром в истории хоккея. Нам очень повезло, что он играет в нашей лиге", - сказал Дэйли.

В сезоне-2024/25 Овечкин обошел канадского нападающего Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Заброшенная шайба в матче против "Сент-Луиса" стала для россиянина 977-й (в регулярных чемпионатах и плей-офф). По этому показателю лидирует Гретцки с 1 016 голами.