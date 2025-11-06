Дегтярев заявил, что российский спорт никогда не будет в изоляции

По словам министра спорта, линия защиты прав спортсменов будет продолжена

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Владимир Смирнов/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский спорт никогда не будет в изоляции. Об этом на пленарном заседании "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" форума "Россия - спортивная держава" заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Самое главное, почему мы уделяем много внимания международной повестке сегодня, это то, что победы наших атлетов на международных стартах становятся главным стимулом в развитии детско-юношеского спорта, - сказал Дегтярев. - После каждой победы мы видим приток детей в спортивных школах. Есть победа - есть сразу новые ребята, новые группы в спортивных секциях. Потому что дети хотят быть похожи на великих чемпионов. А как же мы будем этих чемпионов получать, если мы закроемся, никуда не будем ездить и будем в изоляции? Поэтому мы в изоляции ни в какой не будем".

"Мы будем продолжать линию на защиту прав наших спортсменов и участие во всех возможных международных и межгосударственных соревнованиях. Молодежь - будущее спорта, а спорт - будущее молодежи. И наша задача создать все условия для ребят, и об этом наш президент Владимир Владимирович Путин позаботился и в рамках нацпроекта "Спорт - норма жизни" построены сотни объектов по всей стране, в стране открыты 1 тыс. спортивных площадок. Это и сегодня комплексная государственная программа спорта России", - добавил Дегтярев.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.