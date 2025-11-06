Дегтярев упрекнул МОК в двойных стандартах по визовым вопросам

Министр спорта РФ привел в пример Индонезию, которая запретила въезд гимнастам сборной Израиля, а МОК в ответ рекомендовал международным спортивным федерациям не проводить соревнования в стране

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил разное отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к вопросу выдачи виз для участия в соревнованиях для спортсменов из различных стран. Об этом Дегтярев рассказал на панельной дискуссии "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

Ранее глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не примут участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше. В четверг Европейская федерация плавания (European Aquatics) отметила, что прорабатывает вопрос участия российских и белорусских спортсменов в турнире.

"Сегодня у нас в президиуме как раз министры и представители стран, которые нас поддержали. Есть и проблемы, особенно с въездом в страны для наших спортсменов - это безобразие, это нарушение всех прав фундаментальных, как правило, этим грешит Европа. Именно поэтому мы удивились, когда Индонезия не пустила израильских гимнастов. МОК сразу возбудился, сделал ряд заявлений, что Индонезия не права, однако как-то стыдливо помалкивает, когда российским атлетам запрещают въезд в некоторые европейские страны", - сказал Дегтярев.

22 октября МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не проводить соревнования в Индонезии из-за отказа страны выдать въездные визы израильской сборной по спортивной гимнастике. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.