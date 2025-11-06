Де Росси стал главным тренером "Дженоа"

Ранее команду возглавлял Патрик Виейра

Главный тренер "Дженоа" Даниеле Де Росси © Getty Images/ Getty Images

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Даниеле Де Росси назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новый тренер уже встретился с игроками и 6 ноября проведет первую тренировку.

Клуб поблагодарил исполняющего обязанности главного тренера Роберто Мургиту и помогавшего ему бывшего защитника петербургского "Зенита" Доменико Кришито, при которых "Дженоа" обыграл "Сассуоло" (2:1) в чемпионате Италии. Ранее команду возглавлял Патрик Виейра.

Де Росси 42 года, ранее он тренировал СПАЛ и "Рому". В период игровой карьеры Де Росси выступал за "Рому" с 2002 по 2019 год. В составе команды он провел 616 матчей, забил 63 гола и отдал 60 результативных передач. Вместе с командой он выиграл два Кубка Италии и один раз стал обладателем суперкубка страны.

В составе сборной Италии Де Росси провел 117 игр, забил 21 мяч и отдал 5 голевых передач. Вместе с национальной сборной он стал чемпионом мира 2006 года, серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года.

"Дженоа" занимает 18-е место в чемпионате Италии, набрав 6 очков в 10 играх.