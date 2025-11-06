Комиссия спортсменов ОКР попросила сделать Bosco поставщиком формы сборной

ОКР в начале июля расторг договор с компанией Zasport

Редакция сайта ТАСС

Форма Bosco для сборной России на Олимпиаде 2016 © Станислав Красильников/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в рамках форума "Россия - спортивная держава" попросила министра спорта РФ, председателя ОКР Михаила Дегтярева выбрать в качестве официального поставщика формы для национальных сборных компанию Bosco. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

"Это сейчас больной вопрос для всех спортсменов национальных сборных, а они являются лицом страны на разных соревнованиях. Мы посовещались с ребятами и хотели бы предложить в качестве нового экипировщика компанию Bosco. Если вы поддержите эту инициативу, мы будем очень рады. Именно в этой форме многие из нас одерживали победы на Олимпийских играх, она ассоциируется у всех с триумфом российского спорта", - сказала председатель комиссии спортсменов ОКР гандболистка Владлена Бобровникова.

ОКР в начале июля расторг договор с компанией Zasport, соглашение с которой длилось с 2017 года. С 2001 по 2017 год с Олимпийским комитетом России сотрудничала группа Bosco di Ciliegi, сменившая компанию Reebok.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.