В Зимбабве призвали сделать спорт доступным вне зависимости от политики

Министр спорта страны Ансельм Санятве признался, что ему приятно находиться в России на форуме "Россия - спортивная держава"

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр по делам спорта, отдыха, искусств и культуры Зимбабве Ансельм Санятве считает, что спорт должен быть доступен каждому человеку вне зависимости от национальности и политических взглядов. Об этом он заявил на панельной дискуссии "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Через год организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

"Наша страна, безусловно, приветствует такого рода форумы, когда спорт используется как средство мягкой силы и дипломатии для того, чтобы продвигать сотрудничество между нашими странами. Также следует отметить, что спорт - это базовое право человека, и это право должно быть доступно абсолютно каждому человеку вне зависимости от его национальной принадлежности, пола, социального класса, физических или умственных способностей, а также политических взглядов. Зимбабве, безусловно, помнит о том, какой вклад наша страна смогла внести в олимпийское движение, безусловно, для нас особенно приятно присутствовать сейчас здесь, в Российской Федерации", - сказал Санятве.

"Вне всякого сомнения, это страна, которая гордится целым рядом, целой плеядой олимпийских чемпионов. То же самое можно сказать и о моей стране, о Зимбабве. Конечно, важно отметить Кирсти Ковентри, которая стала новым президентом МОК. И это действительно история, мы очень гордимся этим", - добавил он.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.