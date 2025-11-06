Сергей Ковальчук: IJF способствует справедливым турнирам в дзюдо

Ранее ТАСС сообщал, что исполком IJF позволил спортсменам из Белоруссии с 1 июня 2025 года выступать на турнирах под государственным флагом

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук © Александр Рюмин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Международная федерация дзюдо (IJF), допустив белорусских спортсменов с флагом и гимном и допуская до международных соревнований россиян в нейтральном статусе, способствует проведению честных и справедливых турниров. Об этом заявил министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук на панельной дискуссии "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

Ранее ТАСС сообщал, что исполком IJF позволил спортсменам из Белоруссии с 1 июня 2025 года выступать на турнирах под государственным флагом, с гербом и гимном страны.

"Международная федерация дзюдо летом и вовсе допустила белорусских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с государственной символикой, флагом, гербом и гимном на татами в Будапеште. Вышли и российские дзюдоисты, выступавшие в нейтральном статусе, и белорусы, и представители еще 90 стран. Там борьба по-настоящему была честной и справедливой. Именно за такие отношения в спорте всегда ратовали наши страны", - сказал Ковальчук.

"Представители дзюдо продемонстрировали всему миру, что этот вид единоборства не зря называют "гибкий путь", тогда как некоторые другие представители международных федераций продолжают идти по скользкой дорожке. Особенно рьяную политику неприятия белорусских и российских спортсменов организовали ряд федераций, среди которых можно выделить международные федерации легкой атлетики, биатлона, лыжного спорта. Руководителями этих федераций являются политическими марионетками, продолжающими выполнять самые радикальные приказания своих хозяев жесткой политикой неприятия спортсменов из России", - добавил министр.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.