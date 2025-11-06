Пожар серьезно повредил дом главного тренера клуба НБА "Майами"

Эрика Споэльстры в момент инцидента не было дома

Главный тренер "Майами" Эрик Споэльстра © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Дом главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами" Эрика Споэльстры был серьезно поврежден в результате пожара. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Пожар произошел утром в четверг. Накануне "Майами" провел вечернюю гостевую игру регулярного чемпионата НБА против "Денвера" (112:122), самолет с командой прибыл в местный аэропорт после того, как был зафиксирован пожар.

Отмечается, что соседние дома не пострадали. Споэльстра прибыл на место происшествия после того, как команда вернулась в Майами.

Споэльстре 55 лет. На протяжении всей карьеры он работает в "Майами". С 1997 по 2008 год американец был помощником главного тренера, а затем возглавил команду. Под его руководством "Майами" дважды становился чемпионом НБА (2012, 2013) и еще трижды играл в финале плей-офф. В 2021 году лига включила Споэльстру в число 15 лучших тренеров в истории.

В октябре стало известно, что Споэльстра станет главным тренером сборной США. Он сменит на этом посту соотечественника Стива Керра, у которого работал помощником в национальной команде на Кубке мира - 2023 и на Олимпиаде-2024.