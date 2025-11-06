Мазепин рассказал о вмешательстве США при допуске российских пловцов

World Aquatics ранее допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Некоторые члены исполкома Международной федерации плавания (World Aquatics) из Северной Америки препятствовали допуску россиян до соревнований. Об этом на панельной дискуссии "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" в рамках форума "Россия - спортивная держава" заявил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

"Не могу сказать, что мы боремся с международной федерацией водных видов спорта, - сказал Мазепин. - Мы все-таки сотрудничаем с ней, они нас слышат. Другое дело, что в исполком входят разные представители, многие страны нас ждут, нам рады. Некоторые страны, в частности, североамериканские представители, всячески мешают нам, чтобы мы выступали".

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года. "Международная федерация одобрила допуск россиян и белорусов по водному поло, это первый командный игровой вид, который возвращается на чемпионат мира, - отметил Мазепин. - Вслед за этим европейская федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов на европейские континентальные соревнования. Я считаю, что наши успехи помогут всем федерациям открыть дверь и доказывать, что российские и белорусские спортсмены должны выступать без всякий ограничений по политическим причинам".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.