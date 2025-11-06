В Татарстане планируют построить еще 12 ледовых арен до 2030 года

Объекты будут построены в рамках республиканской программы строительства ледовых арен

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. В Татарстане планируют построить еще 12 закрытых ледовых сооружений до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе церемонии открытия спортивных объектов с участием президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня в Татарстане также открывается ледовый дворец в селе Карелино Балтасинского муниципального района. Данный объект построен за счет средств бюджета республики в рамках республиканской программы строительства ледовых арен. Всего в рамках этой программы до 2030 года планируется построить еще 12 закрытых ледовых сооружений, обеспечив все муниципальные районы современными ледовыми объектами", - сказал Песошин.

Путин отметил, что Татарстан показывает хорошие результаты не только в развитии экономики, социальной сферы в целом, но и в развитии спорта, в том числе хоккея и футбола.