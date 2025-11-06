В Англии отменили минуту молчания из-за событий, не связанных с футболом

Руководящие органы признают, что такие церемонии использовались слишком часто и потеряли всякий эффект

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Английские футбольные организации договорились объявлять минуту молчания перед матчами чемпионата страны только из-за событий, связанных с футболом. Об этом сообщило британское издание The Times.

Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) сформировали рабочую группу по мировым событиям (WEWG), которая будет ограничивать акции перед началом матчей из-за тех событий, у которых нет тесной связи с футболом. Руководящие органы признают, что такие церемонии, как минута молчания или освещение арки стадиона "Уэмбли", использовались слишком часто и потеряли всякий эффект. FA приняла решение, что арка "Уэмбли" теперь будет освещаться только во время футбольных или развлекательных мероприятий, а не в поддержку социальных целей или в ознаменование глобальных событий.

Правила WEWG не будут распространяться на события национального значения, такие как смерть монарха. Также рабочая группа не сможет регулировать инициативы игроков, такие как преклонение колен в рамках футбольных кампаний по борьбе с расизмом.

До создания WEWG клубы сами выбирали, когда они хотят реагировать на местные события, не связанные с футболом.