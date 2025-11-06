Путин открыл заседание президентского совета по физкультуре и спорту

Президент помимо этого открыл по видеосвязи пять спортивных объектов в регионах России

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Самаре начал заседание Совета при президенте по физкультуре и спорту.

Путин прибыл в Самару для участия в форуме "Россия - спортивная держава". В рамках поездки глава государства осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", где понаблюдал за тренировкой спортсменов и пообщался с ними.

Президент помимо этого открыл по видеосвязи пять спортивных объектов в регионах России и выступил на пленарной сессии форума на тему "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе".

В завершение глава государства приступил к проведению совета.

"Это, как правило, большое мероприятие, содержательное. Потому что традиционно спорт находится в числе основных приоритетов главы государства", - указал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.