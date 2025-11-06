Diario Sport: болельщик "Барселоны" арестован за поджог автобуса в Брюгге

Инцидент произошел перед матчем четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу между "Брюгге" и "Барселоной"

© Stuart Franklin/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция Брюгге арестовала фаната "Барселоны", устроившего поджог автобуса, в котором находились другие болельщики клуба. Об этом сообщает газета Diario Sport.

Инцидент произошел перед матчем четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу между "Брюгге" и "Барселоной" (3:3). По информации источника, поджигателя сумели опознать. В отношении еще двух болельщиков "Барселоны", у которых изъяли файеры, ведется расследование.

Ранее в соцсети X на странице Diario Sport было опубликовано видео, на котором видно сильное задымление и открытое пламя в задней части автобуса. Специальные службы помогали людям покинуть транспортное средство.