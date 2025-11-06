Финансирование спортшкол в России увеличилось до 312 млрд рублей в год

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что пока уровень обеспеченности дошел до 74% и нужно стремиться доводить этот процент до 100

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта России Михаил Дегтярев © Сергей Карпухин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Объем финансирования спортивных школ достиг отметки в 312 млрд рублей в год. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"По вашему поручению регионам рекомендовано обеспечить полное финансирование спортшкол в соответствии с федеральными стандартами. Для этого в субъектах были утверждены дорожные карты по поэтапному повышению объемов финансирования. В период с 2017 по конец прошлого года объем финансирования спортшкол увеличился более чем в два раза - с 145,5 млрд рублей до 312 млрд рублей в год. Но, несмотря на это, пока уровень обеспеченности дошел до 74%, об этом постоянно мы с губернаторами на встречах говорим, и этот процент надо доводить до 100", - рассказал Дегтярев.

Он отметил, что Минспорт ежегодно направляет дополнительно 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на подготовку спортивного резерва. "В первую очередь мы даем средства на оснащение оборудованием, спортинвентарем, но важно эту работу с регионами усилить и обеспечить полное финансирование спортивных организаций, которые реализуют программу спортивной подготовки", - пояснил Дегтярев.

Министр спорта подчеркнул, что по поручению Владимира Путина разработан комплекс системных мер по дальнейшему развитию детско-юношеского спорта, включая обновление нормативной базы стандартов подготовки спортивного резерва, совершенствование профессиональных требований к тренерскому составу, создание единой системы мониторинга и распространения лучших региональных практик.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.