Игрок NFL Нилэнд умер в возрасте 24 лет

Спортсмен выступал за "Даллас"

Редакция сайта ТАСС

Маршон Нилэнд © AP Photo/ Jacob Kupferman

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Даллас" американец Маршон Нилэнд скончался в возрасте 24 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"С глубокой скорбью "Даллас" сообщает о трагической кончине Маршона Нилэнда сегодня утром. Маршон был любимым товарищем по команде и членом нашей организации. Наши мысли и молитвы о Маршоне с его девушкой Каталиной и его семьей", - говорится в заявлении клуба.

В своей последней игре против "Аризоны" (17:27) Нилэнд заработал первый в карьере тачдаун.

Нилэнд был выбран "Далласом" во втором раунде драфта NFL 2024 года под общим 56-м номером. За два года в "Далласе" он провел 18 матчей, 4 из которых в стартовом составе.