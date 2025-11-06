Путин назвал хорошей идею проведения Совета по спорту по теме кадровой политики

Глава государства ответил на просьбу поддержать соответствующее предложение

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение провести одно из ближайших заседаний совета по спорту по теме подготовки профессиональных кадров.

"Хорошее предложение", - ответил глава государства на просьбу поддержать соответствующее предложение, озвученное главой думского комитета по физкультуре и спорту Олега Матыцина в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.

Матыцин отметил, что подготовка профессиональных кадров является базовым элементом развития отрасли. По мнению главы думского комитета, необходимо "планирование процесса подготовки специалистов в соответствии с прогнозом кадровой потребности".