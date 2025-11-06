ESPN: Леброн Джеймс допущен к контактным тренировкам

Баскетболист пройдет повторное обследование через одну-две недели

Редакция сайта ТАСС

Леброн Джеймс © Ronald Martinez/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству очков Леброн Джеймс допущен к контактным тренировкам. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Сообщается, что Джеймс пройдет повторное обследование через одну-две недели. Затем будет рассмотрен вопрос возвращения к игровым тренировкам.

Ранее журналист ESPN Шамс Чарания сообщил, что Джеймс страдает от раздражения нерва в ягодичной мышце. Из-за травмы игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" пропустил старт сезона.

Джеймсу 40 лет. Форвард по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Нынешний сезон станет для него 23-м в НБА, он установит рекорд лиги по этому показателю. Сейчас Джеймс делит первое место с Винсом Картером, который завершил карьеру в 2020 году.

"Лейкерс" идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА. На счету команды 7 побед и 2 поражения.