Путин поручил подумать над созданием всероссийского реестра тренеров

Инициатором создания такого реестра выступил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ подумать над созданием всероссийского реестра тренеров, который включил бы информацию о квалификации специалистов, работающих в спортивных секциях. Такую задачу он поставил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Инициатором создания такого реестра выступил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.

Путин обратился к главе Минспорта РФ Михаилу Дегтяреву с просьбой прокомментировать предложение Фрадкова. Дегтярев одобрил эту инициативу.

"Здесь, мне кажется, просто какая-то система должна быть сертификации, подтверждения квалификации, - обратил внимание глава государства. Надо подумать обязательно. Потому что здесь Петр Михайлович в чем прав? Потому что клубов создается очень много по различным видам спорта, и родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди".

Фрадков также предложил ввести механизм согласования кандидатур тренеров сборных регионов с общероссийскими центральными федерациями.

"Михаил Владимирович, мне хотелось ваше мнение о предложении Петра Михайловича, чтобы главные тренеры сборных регионов, чтобы их кандидатуры согласовывались с центральными федерациями", - обратился президент к главе Минспорта. Дегтярев поддержал инициативу Фрадкова.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заметил, что региональных министров спорта федеральный центр не согласовывает. "Министров регионального спорта не согласовывают, - сказал вслед за ним Путин. Но давайте подумаем, ладно? Надо просто разобраться".