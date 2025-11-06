Мазепин предложил проработать совмещение учебы в вузах со спортом

Глава Федерации водных видов спорта назвал важным моментом в карьере любого спортсмена является окончание школы

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин © Валентин Егоршин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены должны получать качественное высшее образование, при этом не бросая спорт высших достижений. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, заявил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

"Важным моментом в карьере любого спортсмена является окончание школы. Именно тогда встает выбор: продолжать заниматься спортом или выбрать поступление в вуз. Родители являются безусловным авторитетом и часто советуют выбрать траекторию "вуз - карьера". Должна быть создана система без сложного выбора, при которой спортсмен не бросит заниматься профессиональным спортом и получит качественное высшее образование не только на спортивной кафедре", - сказал Мазепин.

"Мы должны поставить цель вывести студенческий спорт на новый уровень, который позволял бы спортсменам и учиться, и профессионально заниматься спортом. Говорили про школьную лигу. Но в крупных субъектах нельзя забывать о студенческом спорте", - добавил он.

Мазепин также выдвинул ряд инициатив, связанных с обучением спортсменов. "Предлагаю рассмотреть изменения в законодательстве в части предоставления льгот на поступление в вузы для членов сборных, а также создание единых стандартов в рамках образовательных программ с учетом специфики их тренировок и соревновательной деятельности. Установить такие показатели для вузов, как число спортсменов сборных и команд, участвующих в студенческих соревнованиях", - отметил Мазепин.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.