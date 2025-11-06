Мазепин обсуждал с World Aquatics возможный матч сборных России и Украины по водному поло

По словам главы Федерации водных видов спорта России, отечественные спортсмены будут соблюдать спортивный принцип и в случае проведения матча с командой Украины

Редакция сайта ТАСС

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин во время переговоров с руководством Международной федерации плавания (World Aquatics) заверил, что российские ватерполисты будут соблюдать спортивный принцип и в том случае, если им предстоит провести матч против сборной Украины. Об этом Мазепин заявил на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, которое проходит в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре.

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года.

"Перед федерацией стояла первоочередная задача - обеспечить допуск спортсменов, - сказал Мазепин. - В конце 2024 года нам удалось убедить World Aquatics отменить запрет для российских и белорусских спортсменов. На переговорах у меня и руководства международной федерации [было обсуждение] - а что будет, если встретятся сборные России и Украины по водному. Говорю - будьте уверены, наша сборная сделает все, чтобы победить, но мы будем соблюдать спортивный принцип".

World Aquatics ранее допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2025 году россияне впервые за шесть лет выступили на чемпионате мира по водным видам спорта.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.