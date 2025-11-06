ФИФА опубликовала список кандидатов на приз лучшему игроку года

В число кандидатов вошли четыре футболиста ПСЖ

Усман Дембеле © Dan Mullan/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 6 ноября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список кандидатов на приз лучшему игроку по итогам 2025 года. Список опубликован пресс-службой организации.

В число кандидатов вошли 11 футболистов: Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все - "Пари Сен-Жермен", Франция), Гарри Кейн ("Бавария", Германия), Килиан Мбаппе ("Реал", Испания), Коул Палмер ("Челси", Англия), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все - "Барселона", Испания), Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия).

В прошлом году обладателем приза стал бразильский нападающий "Реала" Винисиус.