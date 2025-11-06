Путин назвал очень хорошей программу "Дрозд" по всестороннему развитию детей

Суть проекта заключается в интеллектуально-духовном и физическом развитии подрастающего поколения

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал очень хорошей программу "Дрозд" ("Детям России - образование, здоровье и духовность"), направленную на популяризацию спорта и всестороннее развитие детей.

"Спасибо вам, хорошая очень программа", - поблагодарил глава государства в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта председателя правления ассоциации некоммерческих организаций содействия развитию и популяризации физкультуры и спорта "Дрозд" Андрея Гурьева.

Проект "Дрозд" насчитывает 20 лет, через него прошло много ребят, отметил Гурьев. Суть проекта, по его словам, заключается в интеллектуально-духовном и физическом развитии подрастающего поколения. "Это не значит, что это спорт высоких достижений, это значит, что нужно было забрать ребятишек с улиц", - пояснил председатель правления.

Методики, лежащие в основе проекта, дорабатывались совместно с ведущими научно-образовательными центрами, а также профильными министерствами и ведомствами, добавил Гурьев. " В рамках "Дрозда" мы открыли абсолютно бесплатные секции по 31 виду спорта, а затем добавили классы дополнительного образования, творческие студии, патриотические клубы и волонтерские центры", - поделился он.