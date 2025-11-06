Овечкин возглавил рейтинг персональных брендов российских спортсменов

Участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам

Александр Овечкин © Sam Hodde/ Getty Images

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин возглавил список самых ценных персональных брендов российских спортсменов года. Соответствующие данные приводит журнал Forbes.

В рейтинг ценности личных брендов были включены только действующие спортсмены, выступавшие в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев и представляющие виды спорта, признанные Министерством спорта РФ. Российскими спортсменами считались атлеты, представляющие Россию или выступающие в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

Все участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам: популярность и вес в СМИ, популярность в соцмедиа, аудитория соцсетей и ее вовлеченность. Данные рассчитаны за период с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года.

Второе место в рейтинге занял бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев. Третьим стал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев. В прошлом году первое место в рейтинге занял теннисист Даниил Медведев, который опустился на пятую строчку. На четвертой позиции располагается боксер Дмитрий Бивол, который победил Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Овечкину 40 лет. В сезоне-2024/25 он обошел канадского нападающего Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В ночь на четверг Овечкин первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в матче с "Сент-Луисом" (6:1).