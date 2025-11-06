Клуб Миранчука "Атланта" назначил главным тренером Херардо Мартино

Ранее "Атланта" отправила в отставку норвежца Ронни Дейлу

Редакция сайта ТАСС

Херардо Мартино © AP Photo/ Lynne Sladky

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американский футбольный клуб "Атланта", за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, назначил на пост главного тренера Херардо Мартино. Об этом сообщает пресс-служба "Атланты".

Стороны заключили соглашение до конца сезона 2027 года. 19 октября "Атланта" отправила в отставку норвежца Ронни Дейлу с поста главного тренера.

Мартино 62 года, ранее он уже возглавлял "Атланту" с 2017 по 2018 год. Также специалист тренировал сборные Мексики, Аргентины и Парагвая, испанскую "Барселону" аргентинские "Колон" и "Ньюэллс Олд Бойз", американский "Интер Майами". Вместе с "Барселоной" Мартино стал обладателем Суперкубка Испании в 2013 году.

В прошедшем регулярном чемпионате Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта" заняла 14-е место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф.