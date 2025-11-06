Луис Энрике из "Зенита" стал кандидатом на попадание в сборную года ФИФА

В список кандидатов вошло 88 игроков

Полузащитник "Зенита" Луис Энрике © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Бразильский игрок петербургского "Зенита" Луис Энрике вошел в число кандидатов на попадание в символическую сборную года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Луис Энрике перешел в "Зенит" в январе 2025 года. Ранее он выступал за бразильский "Ботафого", с которым в конце 2024 года стал чемпионом страны и выиграл Кубок Либертадорес. Футболист был признан лучшим игроком главного клубного турнира Южной Америки.

Луису Энрике 24 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. За сборную Бразилии игрок отметился двумя голами в девяти играх.

В список кандидатов также вошел грузинский футболист французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия. Вместе с командой он стал чемпионом Франции, обладателем кубка страны и победителем Лиги чемпионов, забив гол в финальном матче.