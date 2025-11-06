"Локомотив" обыграл "Спартак" и одержал четвертую победу подряд

Встреча завершилась со счетом 5:2

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Локомотива" Рушан Рафиков и вратарь "Локомотива" Даниил Исаев © Софья Сандурская/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе "Локомотива" отметились Максим Шалунов (24-я, 42-я минуты), Максим Березкин (26), Байрон Фрэз (30) и Александр Полунин (36). У проигравших отличились Адам Ружичка (53, 60).

"Локомотив" одержал четвертую победу в КХЛ подряд. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате 22 октября в матче с казанским "Ак Барсом" (0:1). Железнодорожники располагаются на 1-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 23 матчах. "Спартак" набрал 27 очков в 23 играх и занимает 6-е место на Западе.

В следующем матче "Локомотив" 8 ноября примет "Ак Барс", "Спартак" 10 ноября дома сыграет с новосибирской "Сибирью".