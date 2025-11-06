Свищев назвал важным вопрос подготовки тренерских кадров

В четверг в Самаре прошло заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Вопрос подготовки тренерских кадров для работы с населением является важным, их необходимо готовить. Об этом по итогам Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, который прошел в четверг в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре, ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"На совете обсуждались насущные проблемы, которые волнуют любителей спорта и граждан на земле, - сказал Свищев. - С одной стороны, важно уйти от лишней коммерциализации, с другой - сохранить успешные лиги, которые предоставляют потребителю продукт высокого уровня. Важно и поддерживать статус тренера, в том числе первого тренера, который воспитал и подготовил спортсмена на начальном этапе. Качественные и профессиональные тренерские кадры - это важная составляющая подготовки не только профессиональных спортсменов, но и здоровых физически людей".

"Важно также отметить, что сегодня обсуждалась международная деятельность и необходимость ее ведения федерациями. И хочется отметить приезд Джо Вэлкли из World Curling Tour, с которым у нас прекрасно налажено взаимодействие. Мы продолжим эту работу и обсуждение возвращения наших спортсменов на международную арену в прежнем объеме", - добавил собеседник ТАСС.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.