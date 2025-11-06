В РПЛ проведут проверку поля стадиона "Крыльев Советов"

© Анна Шаймарданова/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) проведет проверку поля стадиона "Солидарность Самара Арена" перед матчем 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщили в РПЛ.

Ранее портал "РБ Спорт" сообщил, что игра между "Крыльями Советов" и "Зенитом" может быть перенесена из-за плохого состояния поля. С 5 по 7 ноября на арене проходит форум "Россия - спортивная держава".

"РПЛ в курсе ситуации и уже инициировала необходимые процедуры согласно регламенту. Завтра наши эксперты проведут детальную проверку поля. Одновременно мы ведем переговоры с "Крыльями Советов" и "Зенитом" и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд", - сообщили в РПЛ.

Матч должен пройти 9 ноября, начало игры запланировано на 13:00 мск.