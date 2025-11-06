Хоккеист СКА Мёрфи забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ

Канадец отличился на третьей секунде овертайма матча с "Шанхай Дрэгонс"

Тревор Мерфи (СКА) и Никита Попугаев ("Шанхай Дрэгонс") © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Канадский защитник петербургского СКА Тревор Мёрфи стал автором самой быстрой заброшенной шайбы в овертаймах в истории Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Мёрфи установил это достижение в матче регулярного чемпионата против "Шанхай Дрэгонс" (3:2 ОТ), отличившись спустя три секунды после начала овертайма. Вбрасывание проходило в зоне "Шанхая", поскольку китайская команда завершила третий период в меньшинстве.

Предыдущий рекорд был установлен 8 октября 2008 года в матче между подмосковным "Витязем" и казахстанским "Барысом". Победную шайбу забросил нападающий "Витязя" Павел Бойченко спустя 6 секунд после начала овертайма (2:1 ОТ).