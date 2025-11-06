Станкович заявил, что готов к любому решению "Спартака" о его будущем

Тренер признался, что устал и хочет домой

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" серб Деян Станкович готов к любому решению относительно его будущего в команде. Об этом специалист рассказал журналистам.

"Спартак" на своем поле победил "Локомотив" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала "пути Мир - Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России.

"Я очень устал от того, что происходит, от того, что говорят вокруг. Хочу домой, к жене и дочке. Все происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба, они не заслуживают того негатива, который вокруг нас. Я готов к любому решению клуба, но пока я в Москве", - сказал Станкович.

Ответная игра пройдет на "РЖД-Арене" 26 ноября.

Станкович возглавляет "Спартак" с начала сезона-2024/25. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками по итогам 14 туров. 20 октября "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Спартак" принял решение об увольнении Станковича.