Гол Иосифова помог "Целе" обыграть "Легию" в матче Лиги конференций

Встреча завершилась со счетом 2:1

Редакция сайта ТАСС

© Mateusz Slodkowski/ Getty Images

ТАСС, 6 ноября. Словенский "Целе" со счетом 2:1 одержал волевую победу над польской "Легией" в домашнем матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги конференций.

Российский игрок "Целе" Никита Иосифов сравнял счет на 72-й минуте. В составе словенского клуба также отличился Жан Карничник (77). У "Легии" гол забил Кацпер Урбаньский (17).

"Целе" выиграл третий матч подряд со старта турнира. В первом туре клуб на своем поле обыграл греческий АЕК (3:1), в той игре Иосифов отдал голевую передачу. Во втором туре "Целе" в гостях победил ирландский "Шэмрок Роверс" (2:0). В следующем мачте "Целе" 27 ноября сыграет в гостях против чешского клуба "Сигма", "Легия" в тот же день примет чешскую "Спарту".

Лига конференций - третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский "Челси". Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.