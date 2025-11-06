Ларионов назвал СКА хозяином Санкт-Петербурга после победы над "Шанхаем"

СКА обыграл "Шанхай" со счетом 3:2 в овертайме

Тренер СКА Юрий Бабенко и главный тренер СКА Игорь Ларионов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов назвал армейцев хозяевами Санкт-Петербурга после победы над "Шанхай Дрэгонс" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом специалист заявил журналистам.

В сезоне-2025/26 "Шанхай" проводит домашние матчи в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". Ранее клуб базировался в городе Мытищи.

"Мне не хочется громких слов, как "дерби Питера". Потому что в дерби обычно, когда командам 80 лет и они находятся в одном городе. Тогда это дерби. Когда "Шанхай" несколько месяцев в городе, то понятно, кто здесь хозяин. И, естественно, здесь хозяин - это команда СКА. Поэтому это было сказано ребятам. Рад, что ребята сделали свою работу хорошо и выиграли матч", - заявил Ларионов.

Первый матч между командами завершился победой "Шанхая" со счетом 7:4.

После 22 матчей СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции с 22 очками. "Шанхай" расположился на 7-й строчке (26 очков).