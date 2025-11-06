В Бразилии стартует предпоследний в сезоне "Формулы-1" этап со спринтом

Заезды пройдут в Сан-Паулу

Редакция сайта ТАСС

© Hector Vivas/ Getty Images

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 ноября. /ТАСС/. Программа 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бразилии - стартует в пятницу. Этап в Сан-Паулу станет пятым из шести в сезоне, в котором состоится спринтерская гонка.

Борьба за титул накаляется. По итогам Гран-при Мексики сменился лидер чемпионата - британец Ландо Норрис на 1 очко опережает партнера по "Макларену" австралийца Оскара Пиастри, который достаточно блекло проводит последние гонки и растерял преимущество, составлявшее более 30 очков. В их спор все еще может вмешаться победитель чемпионата последних четырех сезонов нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который отстает от британца на 36 очков. Но для этого ему нужны осечки со стороны пилотов "Макларена". В Кубке конструкторов идет не менее ожесточенная борьба за второе место, которую ведут "Феррари" (356 очков), "Мерседес" (355) и "Ред Булл" (346).

Первый официальный Гран-при Бразилии на автодроме "Интерлагос" состоялся в 1973 году. В последующие годы бразильский этап несколько раз проводился на автодроме "Жакарепагуа" в Рио-де-Жанейро, но с 1990 года он неизменно проходит на "Интерлагосе". Рекордсменом по количеству побед в Гран-при Бразилии является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост, в активе которого шесть первых мест. Среди действующих пилотов в Бразилии побеждали британцы Льюис Хэмилтон (2016, 2018, 2021) и Джордж Расселл (2022), а также Ферстаппен (2019, 2023, 2024).

В пятницу пройдут первая часть свободных заездов (начало - в 17:30 мск) и квалификация к спринту (21:30 мск). В субботу состоятся спринт (17:00 мск) и квалификация к основной гонке (21:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (20:00 мск).