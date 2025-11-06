ПАОК разгромил "Янг Бойз" в Лиге Европы, Оздоев отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:0

Редакция сайта ТАСС

Игроки ПАОКа © AP Photo/ Giannis Papanikos

АФИНЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Греческий футбольный клуб ПАОК дома со счетом 4:0 обыграл швейцарский "Янг Бойз" в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Салониках.

В составе победителей голы забили Алессандро Бьянко (54-я минута), Йоргос Якумакис (67), Яннис Константелиас (72) и Абдул Рахман Баба (76). На 5-й минуте полузащитник "Янг Бойз" Армин Гигович получил прямую красную карточку и был удален с поля

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену на 66-й минуте и отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом греческой команды. Всего в текущем сезоне у Оздоева 5 мячей и 3 голевые передачи в 16 играх, полузащитник впервые отметился результативным действием в текущем розыгрыше Лиги Европы. Нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на поле на 79-й минуте и не отметился результативными действиями.

ПАОК одержал вторую победу в Лиге Европы, греческая команда набрала 7 очков. У "Янг Бойз" 6 очков. В следующем туре ПАОК примет норвежский "Бранн", "Янг Бойз" на выезде сыграет с английской "Астон Виллой". Обе игры пройдут 27 ноября.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский "Тоттенхэм". Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.