Биннингтон рассказал о похищении шайбы, которой Овечкин забил 900-й гол

Голкипер "Сент-Луиса" пытался спрятать шайбу после гола

Джордан Биннингтон © Patrick Smith/ Getty Images

ОТТАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон собирался отдать российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину шайбу, которой он забил 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Биннингтона приводит телеканал Sportsnet.

В ночь на четверг Овечкин забросил победную шайбу в ворота "Сент-Луиса" (6:1) и первым достиг отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. После этого Биннингтон пытался оставить у себя шайбу, засунув ее в амуницию. Однако подъехавший к нему судья попросил вернуть ее.

"Я считал, что, по сути, сделал голевую передачу, потеряв шайбу. Поэтому не думал, что он будет против поделиться, но я был твердо намерен отдать ему эту шайбу, - сказал Биннингтон. - Он невероятно сыграл. Подхватил шайбу, развернулся и отправил ее в сетку с острого угла".

В сезоне-2024/25 Овечкин обошел канадского нападающего Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Заброшенная шайба в матче против "Сент-Луиса" стала для россиянина 977-й в регулярных чемпионатах и плей-офф. По этому показателю лидирует Гретцки с 1 016 голами.