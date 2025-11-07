Беспалов считает, что если и пропускать голы в НХЛ, то такие, как от Овечкина

Голкипер пытался сохранить у себя юбилейную шайбу форварда "Вашингтона"

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший вратарь "Спартака" Никита Беспалов не увидел никакой злобы в действиях голкипера "Сент-Луиса" Джордана Биннингтона после пропущенного им гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. Об этом он рассказал ТАСС.

Биннингтон пытался оставить у себя шайбу, которую он пропустил от Овечкина, но все же отдал ее по требованию одного из судей. Этот гол стал для капитана и нападающего "Вашингтона" 900-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Меня этот момент не удивил, даже заставил улыбнуться и посмеяться над этим видео. Это уже мем, который завирусился в интернете, - сказал Беспалов. - Наоборот, вратарь умеет посмеяться над ситуацией, быть позитивным, и это абсолютно нормально. Поэтому никакой злобы со стороны вратаря я здесь не увидел. Наоборот, он это обыграл в такую шутку, что придает этой ситуации такую изюминку".

"Для вратаря всегда пропускать голы обидно, потому что это его работа - ловить шайбы, а не пропускать. Каждый пропущенный гол - это допущенная им ошибка, и обидно ее допускать. Но если уж пропускать такой гол, то, наверное, такой, как этот, чтобы он был юбилейным и запомнился надолго. Думаю, к этому голу ему стоит отнестись с уважением, поскольку ему забил сам Овечкин, рекордный гол для себя. Нужно сделать правильные выводы. Я считаю, он молодец, что из этой ситуации он смог сделать приятные воспоминания. А Александру я хочу пожелать только одного, чтобы он шел к своей цели и радовал своих болельщиков. За ним наблюдает весь мир", - добавил он.

Беспалов вспомнил, оказывался ли он в подобной ситуации, когда ему забрасывали знаковую шайбу. "Мне не довелось играть в НХЛ. Но могу вспомнить такие ситуации, когда ты играешь против клуба, хоккеист которого давно не забивал с начала сезона. Именно мне он забил первый гол, и потом партнеры по команде надо мной подшучивали, что он полгода забить не может, а тебе он забил. Это все переводится в шутку, потому что если ты примешь это все близко к сердцу, то ничем хорошим это не закончится. Поэтому нужно этот момент пережить", - сказал он.