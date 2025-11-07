Морозов считает, что в работе судей КХЛ есть небольшие помарки

По словам главы КХЛ, арбитры "стараются и растут"

Президент КХЛ Алексей Морозов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ведет тщательную работу с судьями, рост их мастерства виден. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" рассказал президент лиги Алексей Морозов.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил, что во время матча с московским "Динамо" (1:2) он задавал вопросы арбитру в связи с нанесением травмы динамовцем Кириллом Адамчуком Владиславу Романову, который после удара головой о борт не смог покинуть самостоятельно лед и выбыл на долгое время. Адамчук не был наказан удалением.

"Все хорошо, работаем. У некоторых бывают ошибки какие-то, но все это разбирается, ребята ошибки исправляют. Ведется тщательная работа по судейскому направлению, - сказал Морозов. - Надо понимать, что хоккей сейчас намного быстрее, динамичнее, и решения надо принимать в доли секунды. Есть небольшие помарки, но ребята стараются и растут. Их [помарки] пытаемся исправить".

