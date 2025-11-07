Кучерова признали лучшим игроком дня в НХЛ

Нападающий "Тампы" набрал 3 очка в победном матче с "Вегасом"

Редакция сайта ТАСС

Никита Кучеров © Gregory Shamus/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Кучеров забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче с "Вегасом". Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Тампы".

Второй звездой дня признали американского нападающего "Анахайма" Криса Крайдера, который оформил дубль в матче с "Далласом" (7:5). Третьей звездой стал канадский вратарь "Сент-Луиса" Джоэль Хофер, не пропустивший голов в игре с "Баффало" (3:0).