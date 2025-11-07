Шишкарев и глава EHF намерены провести рабочую встречу
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Европейской гандбольной федерации (EHF) австриец Михаэль Видерер пригласил председателя Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева на встречу для обсуждения вопросов международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.
19 сентября Видерер был переизбран на пост президент EHF.
"На данный момент положение дел не изменилось, и мы продолжаем ощущать негативные последствия для всех участников гандбольного сообщества. Нам необходимо рассмотреть все возможные варианты и постараться найти оптимальный путь для преодоления ситуации. Предлагаю встретиться для того, чтобы обменяться информацией относительно новых форматов гандбольных соревнований. Желаю вам и российскому гандболу всего самого наилучшего", - подчеркнул Видерер.
"Мы со своей стороны все три с половиной года поддерживали контакты с ключевыми спортивными инстанциями и их руководителями, не оставляли надежду на возвращение российских и белорусских сборных и клубов на международную арену. Благодарю президента EHF Михаэля Видерера за те посылы, которые он обозначил в своем письме, обязательно проведем рабочую встречу для обсуждения самых актуальных тем. Также в декабре мы планируем посетить конгресс Международной федерации гандбола в Египте, где состоятся выборы президента и руководящего состава IHF, будем занимать активную позицию по отстаиванию своих законных прав. "Политике в спорте не место" - слова президента Российской Федерации Владимира Путина на Форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре красноречиво говорят о позиции нашей страны в связи с отстранением россиян от участия в международных соревнованиях", - отметил Шишкарев.
Российские сборные и клубы не выступают в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине.