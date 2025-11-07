Шишкарев и глава EHF намерены провести рабочую встречу

Глава Европейской гандбольной федерации Михаэль Видерер отметил, что необходимо найти оптимальный путь для преодоления текущей ситуации

Редакция сайта ТАСС

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Европейской гандбольной федерации (EHF) австриец Михаэль Видерер пригласил председателя Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева на встречу для обсуждения вопросов международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

19 сентября Видерер был переизбран на пост президент EHF.

"На данный момент положение дел не изменилось, и мы продолжаем ощущать негативные последствия для всех участников гандбольного сообщества. Нам необходимо рассмотреть все возможные варианты и постараться найти оптимальный путь для преодоления ситуации. Предлагаю встретиться для того, чтобы обменяться информацией относительно новых форматов гандбольных соревнований. Желаю вам и российскому гандболу всего самого наилучшего", - подчеркнул Видерер.

"Мы со своей стороны все три с половиной года поддерживали контакты с ключевыми спортивными инстанциями и их руководителями, не оставляли надежду на возвращение российских и белорусских сборных и клубов на международную арену. Благодарю президента EHF Михаэля Видерера за те посылы, которые он обозначил в своем письме, обязательно проведем рабочую встречу для обсуждения самых актуальных тем. Также в декабре мы планируем посетить конгресс Международной федерации гандбола в Египте, где состоятся выборы президента и руководящего состава IHF, будем занимать активную позицию по отстаиванию своих законных прав. "Политике в спорте не место" - слова президента Российской Федерации Владимира Путина на Форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре красноречиво говорят о позиции нашей страны в связи с отстранением россиян от участия в международных соревнованиях", - отметил Шишкарев.

Российские сборные и клубы не выступают в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине.