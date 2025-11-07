ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российскую фигуристку Костылеву приглашали выступать за Китай

По словам спортсменки, она ответила отказом, так как хочет представлять только Россию
10:04

Елена Костылева

© Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Российскую фигуристку Елену Костылеву приглашали выступать за сборную Китая, но она отказалась. Об этом она сообщила "Спорт-Экспрессу".

"Звали в Китай прошлой осенью. Говорили: два старта, и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство", - сказала Костылева.

"Но я сразу сказала - нет. Ни капельки не задумывалась! Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги. Так сложилась ситуация с нашим спортом, что нас закрыли, хотя я считаю, что это нечестно", - добавила она.

Костылевой 14 лет. Она является победительницей первенства России среди юниоров 2025 года и победительницей финала юниорского Гран-при России 2025 года. 

