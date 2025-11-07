Фигуристы Хабибуллина и Княжук снялись с этапа Гран-при России в Казани

Причиной послужило состояние здоровья партнерши

Редакция сайта ТАСС

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в соревнованиях спортивных пар, снялись с этапа Гран-при России в Казани по состоянию здоровья партнерши. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе фигуристов.

Этап Гран-при России пройдет в Казани 8-9 ноября.

"Пара снялась с этапа в Казани в связи с состоянием здоровья партнерши. Наталье нужно завершить лечение", - сообщили в тренерском штабе фигуристов.

Хабибуллиной 20 лет, Княжуку - 25. В пару спортсмены встали в сезоне-2019/20. Они являются победителями и призерами этапов Гран-при России. На чемпионате России сезона-2024/25 стали третьими.