"Адмирал" прервал серию поражений из восьми матчей в КХЛ, обыграв "Авангард"

Владивостокский клуб одержал победу в овертайме со счетом 2:1

Хоккеисты "Адмирала" © Егор Алеев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Владивостокский "Адмирал" обыграл омский "Авангард" в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кайл Олсон (10-я минута) и Дмитрий Завгородний (63). У проигравших отличился Дамир Шарипзянов (21).

"Адмирал" прервал серию поражений из восьми матчей в КХЛ и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 18 очков в 21 матче. "Авангард" занимает третье место с 31 очком после 23 встреч.

В следующем матче "Адмирал" примет челябинский "Трактор" 9 ноября. "Авангард" днем позднее дома сыграет с петербургским СКА.

В другом матче игрового дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл хабаровский "Амур" (3:1).