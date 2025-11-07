Садыгов может обжаловать решение о пожизненном запрете на футбольную деятельность

Ранее КДК РФС постановил, что его действия привели к утрате профессионального статуса клуба "Химки"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов может обжаловать решение о пожизненном запрете на футбольную деятельность. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В пятницу КДК РФС запретил осуществлять Садыгову футбольную деятельность пожизненно из-за действий, которые привели к утрате "Химками" профессионального статуса клуба.

"Садыгов может обжаловать решение о пожизненном запрете на футбольную деятельность в апелляционном комитете", - сказал Григорьянц.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом. "Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.