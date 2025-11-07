Фигуристка Горбачева надеется успеть восстановиться к Гран-при после травмы

Спортсменка ранее получила травму и снялась с этапа в Красноярске

Алина Горбачева © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева и тренер Софья Федченко надеются, что спортсменка успеет восстановиться к оставшимся этапам Гран-при России. Об этом ТАСС рассказала Федченко.

Ранее Горбачева сообщила о том, что снова получила травму. Фигуристка снялась с этапа Гран-при в Красноярске.

"Выступит ли Алина на этапах Гран-при России? Надеемся, что успеем восстановиться", - сказала Федченко.

Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, победителем и призером этапов Гран-при России.