Фигуристка Горбачева надеется успеть восстановиться к Гран-при после травмы
Редакция сайта ТАСС
14:17
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева и тренер Софья Федченко надеются, что спортсменка успеет восстановиться к оставшимся этапам Гран-при России. Об этом ТАСС рассказала Федченко.
Ранее Горбачева сообщила о том, что снова получила травму. Фигуристка снялась с этапа Гран-при в Красноярске.
"Выступит ли Алина на этапах Гран-при России? Надеемся, что успеем восстановиться", - сказала Федченко.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, победителем и призером этапов Гран-при России.