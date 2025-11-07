В Москве пройдет международный турнир по рукопашному бою "Кубок Победы"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международный турнир по армейскому рукопашному бою "Кубок Победы" стартует в субботу в Москве. Соревнования пройдут в Международном центре самбо.

Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой отечественной войне. В них примут участие спортсмены из более чем 20 стран. Турниры пройдут в семи весовых категориях: до 60, 65, 70, 75, 80, 85 и свыше 85 кг. 8 ноября состоятся предварительные поединки, финальная часть пройдет на следующий день.

Организатором соревнований является Международная федерация армейского рукопашного боя. Они нацелены на укрепление связей между странами и способствовавшие развитию армейского рукопашного боя как универсальной системы боевой и физической подготовки.

"Рукопашный бой - традиционный элемент подготовки профессиональных бойцов, укрепляющий силу и дисциплину. Создание Международной федерации армейского рукопашного боя создает новые возможности для популяризации военно-прикладных дисциплин, развития солидарности и обмена опытом на международной арене. Ставим перед собой цель повышение статуса и уважения общества к защитникам Родины", - сказал ТАСС президент Международной федерации армейского рукопашного боя, заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.