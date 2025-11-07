Бывший вратарь "Спартака" стал тренером словацкого хоккейного клуба "Прешов"

Никита Беспалов будет работать помощником главного тренера и тренером вратарей

Никита Беспалов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший вратарь ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Беспалов стал тренером словацкого клуба "Прешов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

37-летний Беспалов подписал с "Прешовом" трехлетний контракт и станет помощником главного тренера, а также тренером вратарей. Он присоединится к команде в понедельник.

Ранее Беспалов играл в системе ЦСКА, затем в КХЛ за нижегородское "Торпедо", "Сибирь" и "Спартак". С 2021 по 2023 год он играл за "Прешов", затем за французскую "Ниццу". В качестве игрока Беспалов завоевал серебро молодежного чемпионата мира 2007 года.

После окончания карьеры Беспалов вернулся в Словакию, где работал тренером вратарей в академии "Прешов" и в клубе "Индианс" из Левоча.

"Прешов" занимает последнее, 12-е место в чемпионате Словакии, в 17 матчах одержав четыре победы.