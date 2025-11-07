12 российских легкоатлетов отстранили за нарушения антидопинговых правил

Спортсмены были наказаны на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил 12 российских легкоатлетов на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Сообщается, что решения об отстранении были приняты в отношении Светланы Карамашевой, Татьяны Дементьевой, Валерии Федоровой, Натальи Холодилиной, Маргариты Корнейчук, Павла Ивашко, Марата Аблязова, Вероники Червинской, Светланы Рогозиной, Инессы Гусаровой, Марины Новиковой и Елены Котульской. Спортсменам назначены различные сроки дисквалификации.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года в рамках соглашения о восстановлении прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) данные были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Эксперты организации пришли к выводу, что с данными проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона не согласилась с такими выводами, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.