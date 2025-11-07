Дом Бастони ограбили во время матча "Интера" с "Кайратом"
Редакция сайта ТАСС
16:55
РИМ, 7 ноября. /ТАСС/. Футболист итальянского "Интера" Алессандро Бастони стал жертвой ограбления во время матча общего этапа Лиги чемпионов против казахстанского "Кайрата" (2:1). Об этом сообщило издание La Gazzetta dello Sport.
Во время матча, пока Бастони находился на стадионе "Сан-Сиро", банда из четырех человек ворвалась в его дом и похитила различные вещи, включая часы и дизайнерские сумки из гардеробной.
Сообщается, что грабители вошли и вышли в течение нескольких минут, и, несмотря на сработавшую сигнализацию, охрана и местные карабинеры не прибыли вовремя и не успели поймать преступников.
Бастони провел матч с "Кайратом" на скамейке запасных.